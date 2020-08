Il sindaco Mino Cannito interviene riguardo la vandalizzazione del sottopasso di Via Milano rinvenuta questa mattina: «Voi sporcate, vandalizzate e

deturpate la città e noi non ci stancheremo di ripulirla perché non

resti traccia del degrado che create e dell’inciviltà in cui vorreste

che si vivesse in questa città, che abbiamo il compito e il dovere di

rendere un luogo migliore e accogliente, decorosa e moderna.

Un mese esatto è passato dall’apertura al pubblico del sottovia pedonale

di via Milano, ma questa mattina il risveglio è stato amaro, con le

pareti già imbrattate, perché di quello si tratta e null’altro,

scarabocchi privi di senso, uno sfregio a spese dei cittadini

contribuenti che ora dovranno pagare gli interventi di pulizia.

Già questa mattina, operatori di Bar.s.a. compiranno un sopralluogo per

capire se l’uso dell’idropulitrice possa essere sufficiente ed efficace

a fare tornare bianche le pareti imbrattate. E non si pensi che le

telecamere siano un deterrente efficace contro questi atti vandalici

perché chi li compie sa bene come agire per restare indenne in barba a

tali sistemi di sorveglianza. È il modo di pensare che deve cambiare e

forse ci vorrà tempo, ma questo non ci scoraggia, significa solo che

dovremo impegnarci tutti il più possibile.

La libera espressione artistica è altra cosa rispetto a questi gesti

sconsiderati, tanto che in alcuni luoghi della città l’Amministrazione

comunale ha coinvolto artisti che fanno riferimento alla street art per

abbellire altrettanti scorci, si pensi ai blocchi di pietra lungo il

cammino che dalle scale della pineta sotto le mura del Carmine conduce

alla litoranea Pietro Mennea; oppure al murales di via Alvisi contro la

violenza di genere e ancora ad altri progetti in cantiere.

Per quanto la bellezza sia un concetto soggettivo, non v’è dubbio su

quello che bello non è, che deturpa, sporca, offende e insulta la città,

il lavoro che è stato fatto e il diritto a vivere nel rispetto dei beni

comuni».