Domenica 23 agosto dalle 17.30 presso Le Ture – Barletta

L’associazione di promozione sociale Cool Tour e Le Ture in collaborazione

con l’Ass. The Walkers – Free Walking Tour Barletta, organizzano “LA CURA

DELLO SGUARDO” con il poeta e paesologo Franco Arminio, evento che

prende il nome dal suo ultimo libro pubblicato lo scorso luglio ed edito da

Bompiani. È più di un libro, è soprattutto un invito ad utilizzare la poesia come

una terapia per guardare diversamente un mondo dove regna un “autismo

corale, una sorta d’invalidità di massa, dove ognuno fa la manutenzione della

sua solitudine”.

L’evento è stato ideato dall’ass. Cool Tour con l’intento di “fare comunità e

dare coraggio al bene” attraverso la scrittura intesa come cura collettiva

dell’anima e, di riflesso, dei luoghi in cui abita.

Si inizierà con una passeggiata poetica, guidati dall’associazione culturale

“The Walkers – Free Walking Tour Barletta, che partirà dalle Ture per poi

toccare il borgo di Montaltino alla scoperta della storia e delle architetture

dell’antico borgo, delle specie arboree, gli spazi rurali e le tradizioni contadine

che hanno caratterizzato una parte rilevante della storia della città di Barletta,

oltre a momenti di letture poetiche a tema in collaborazione con il gruppo de

La palestra poetica.

Al termine della passeggiata ascolteremo il reading-spettacolo di Franco

Arminio tratto dal suo ultimo libro “La cura dello sguardo”.

Al termine della passeggiata, il reading-spettacolo di Franco Arminio tratto dal

suo omonimo libro “La cura dello sguardo”.

Programma terapeutico

17.30 ritrovo a Le Ture

18.00 passeggiata poetica fino al borgo di Montaltino (percorso di circa 2,5

km andata e ritorno, adatto a tutti)

20.00 ritorno a Le Ture

20.30 reading-spettacolo di Franco Arminio

Costo ingresso:

15 euro (passeggiata, reading, un calice di vino, taralli)

I biglietti sono acquistabili presso Mondadori Bookstore, Optic Store e

Beviamoci Su

oppure online su eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-cura-

dello-sguardo-con-il-poeta-e-paesologo-franco-arminio-116052041781

Info: 333 2079085

Possibilità di cenare presso Le Ture prenotando al 328 0167416

I posti verranno assegnati in base all’ordine di acquisto e rispetteranno le

normative anticovid-19 vigenti.