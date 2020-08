Incidente notturno sulla Strada Statale 16 Trani-Barletta. Un impatto tra una 600 e un’Audi A4 che viaggiavano in direzione Trani ha provocato il ferimento di due persone. Il violento scontro tra i due mezzi è avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì 21 agosto e i mezzi hanno terminato la loro corsa a oltre 200 metri dal punto dell’incidente, come i vetri disseminati sull’asfalto e i pezzi di auto presenti sul cordolo dell’asfalto dimostrano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Barletta, che con il loro intervento hanno permesso di estrarre gli occupanti della 600 dal mezzo, i soccorritori del 118 da Barletta e Andria e gli agenti della polizia di stato di Barletta. Il conducente della 600 e la passeggera, una coppia di Trani, sono ricoverati in codice rosso con politraumi rispettivamente al Dimiccoli di Barletta e al Bonomo di Andria. Praticamente illeso il conducente dell’A4, anche lui di Trani. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Bisceglie per gli accertamenti tossicologici del caso. Evidenti i danni alle vetture: praticamente sventrata la 600, distrutti il vano motore e la parte posteriore dell’A4. Traffico bloccato dalle forze dell’ordine in entrambe le direzioni.