Serata dedicata a Pietro Mennea lunedì 24 agosto al Lido I Ribelli di Barletta. Nel ricco cartellone di “D’Autore D’Estate 2020”, infatti, ecco un doppio evento gratuito (letterario e cinematografico) che focalizza l’attenzione sulla figura del grande velocista scomparso nel 2013.

L’occasione giunge dall’ultimo libro di Gianni Minà “Storie di un boxeur latino” (Edizioni Minimum Fax). Minà, molto amico di Pietro Mennea, ricorda l’asso olimpico in un capitolo del suo lavoro.

E in riva al mare “Il cinema tra Sabbia e Stelle” alle ore 19.30 racconterà “Pietro il Grande” con gli interventi di Savino Albanese (vecchio amico di Mennea) e dello scrittore Fulvio Frezza. L’attore Nanni Solenne leggerà alcuni stralci del libro di Gianni Minà, impossibilitato a partecipare. La giornalista Floriana Tolve coordinerà l’incontro messo a punto dall’Associazione “I Presidi del Libro” in collaborazione con la Libreria Mondadori di Barletta.

Alla conversazione sullo straordinario Pietro Mennea, uomo del Sud, testardo e saggio nel raggiungimento dei suoi traguardi, seguirà alle ore 20.15 la proiezione gratuita di “Mennea segreto” il documentario di Emanuela Audisio giornalista di Repubblica che ha inviato un videomessaggio per la particolare occasione. “Mennea segreto” è un viaggio appassionato di un corridore unico, indimenticabile, fenomenale, planetario. Un cammino sulla vita, la carriera e i record di Mennea. Votato al sacrificio, non si è mai arreso, tenendo sempre la schiena dritta, proverbiali le sue battaglie contro il doping. Il documentario, realizzato da 3D Produzioni è stato presentato al Festival di Roma nel 2014.

Dopo “Mennea segreto” alle ore 22.15 in programma la proiezione del film “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores annullata la scorsa settimana a causa del maltempo.

*Calendario film della settimana

25 agosto ore 20.15 “La Famiglia Addams”

ore 22.00 “Mio fratello rincorre i dinosauri”

26 agosto ore 21.00 “L’ufficiale e la spia”

27 agosto ore 21.00 “Hammamet”

28 agosto ore 20.15 “A spasso con il Panda”

ore 22.00 “Un giorno di pioggia a New York”

29 agosto ore 21.00 “18 regali”

Il programma “Il Cinema tra sabbia e stelle” della Multisala Paolillo (Direttore Tecnico Titti Dambra, Direttore Artistico Daniele Cascella, in collaborazione con l’Associazione I Presidi del Libro) è in attuazione del Progetto “D’Autore D’Estate 2020” bandito dall’Apulia Film Commission nell’ambito delle iniziative della Regione Puglia a sostegno del settore cultura e spettacolo delle sale cinematografiche della nostra regione.

*Precisazioni organizzative

Gli eventi letterari sono gratuiti. Per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Sarà, inoltre, possibile vincere ogni settimana 2 biglietti d’ingresso. Infatti, scattando un selfie nei pressi dello schermo, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook e taggando il Cinema Multisala Paolillo si partecipa alla speciale estrazione di “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. Il post con più like vincerà due biglietti per assistere ad una proiezione in spiaggia per la stagione estiva in corso.