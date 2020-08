La Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco Cosimo Cannito, si è riunita in vista del referendum popolare in materia di riduzione del numero dei parlamentari e delle consultazioni elettorali regionali del 20 e 21 settembre, decidendo di procedere alla nomina degli scrutatori mediante estrazione dall’Albo Generale.

Come da nota del 5 agosto scorso emessa della Prefettura di Barletta Andria Trani, ai sensi della legge n. 59 del 19 giugno 2020 saranno quattro gli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione.

La nomina per sorteggio avverrà in forma pubblica venerdì prossimo, 28 agosto, alle ore 19.30, presso la sala Giunta al primo piano del Palazzo di Città.

Importante precisare che la decisione di ricorrere ad un ulteriore sorteggio non è stata adottata dal sindaco, bensì vede l’Amministrazione comunale osservare tassative disposizioni vigenti su tutto il territorio nazionale. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica datato 5 marzo 2020 (che sulla base delle misure di contrasto, contenimento e prevenzione del virus COVID-19 aveva revocato l’atto di indizione del referendum, fissato inizialmente per il 29 marzo 2020), nonché la Legge n. 95 dell’8 marzo 1989, le cui norme prevedono la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’apposito albo tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto in seduta pubblica, con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali.