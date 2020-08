“La salute con l’acqua” è titolo della due giorni in programma domani 29 agosto e domenica 30 a Barletta, presso il lido Mennea, organizzata dall’associazione Liberi dalla plastica con il contributo di Legambiente Puglia e del comitato permanente della Protezione civile della Regione Puglia. Obiettivo della due giorni è dare una risposta a che tipo di acqua bere. “Non tutta l’acqua che possiamo bere o che beviamo è acqua salutare”, spiega il presidente del comitato permanente della Protezione civile, Ruggiero Mennea. “Occorre anche sfatare alcuni falsi miti, come quello dell’acqua minerale che fa sempre bene e quello che dell’acqua che esce dal rubinetto di casa che, al contrario, non fa bene. Le cose non stanno esattamente in questi termini ed è quello che cercheremo di spiegarvi con l’aiuto degli esperti”. Per questo oggi alle 18, sarà presentato il libro ‘La salute con l’acqua’ del dottor Claudio Pagliara. Durante la durata dell’evento sarà possibile conoscere l’ultra maratoneta Simone Leo, ambasciatore green dell’associazione Liberi dalla plastica, che ha fatto del suo successo una testimonianza per tutti. Saranno distribuiti anche materiale informativo e persino un eco-gioco tutto da scoprire.