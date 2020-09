Prorogata fino al 31 dicembre la gestione dell’area a tutela del fratino sulla litoranea di Barletta per Legambiente e Enpa. A darne notizia sono le due associazioni sui social: “Traguardi e risultati come questo si ottengono solo con dedizione, passione ed amore del proprio territorio. Dietro questi risultati c’è il lavoro di chi mette a disposizione la propria conoscenza e professionalità nella stesura di relazioni tecniche che scaturiscono da ricerche accurate e tanta voglia di cambiamento. E questa è solo la parte che siamo orgogliosi di poter raccontare, perché poi c’è tutto un lavoro “nascosto” fatto di denunce, istanze, esposti e sopralluoghi scomodi, che per ragioni legate alla buona riuscita delle stesse indagini non possiamo raccontare. Un grazie speciale a chi ogni giorno si spende per questi risultati, a tutti quei cittadini che ci stanno supportando ed un grazie all’amministrazione che crede nella serietà dei nostri progetti.

La scadenza della concessione delle tre aree a tutela del fratino, pari a 18000 mq, ci è stata prorogata fino al 31 dicembre. La rinaturalizzazione di queste aree porterà enormi benefici a tutto l’ecosistema”.