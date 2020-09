Il colore che dà emozioni, giocando con e nelle immagini, in armonia, guidato dal sentimento dell’artista. Marina Chiarazzo, giovane artista barlettana, ama giocare con le forme per riportare un ricordo, un’emozione passata.

Il gioioso tratto della disegnatrice barlettana esordisce fin dalla sua tenera età, ma quel tratto diviene sempre più sapiente e sicuro; classe 1986, inizia da piccola a frequentare le importanti lezioni della nota artista barlettana Maria Picardi Coliac, istruendola all’uso dei pastelli a cera e iniziandola all’uso della tempera; poi da Borgiac, dove apprende le altre tecniche figurative (olio, acrilico, acquerello, carboncino). L’abile uso degli strumenti del mestiere lo apprende con il liceo artistico prima, e poi l’Accademia di Belle Arti dove si laurea in pittura. Negli anni 2000 partecipa a diverse esposizioni collettive, organizzate nella città di Barletta e in altre città vicine. Nel 2019 le sue prime mostre personali in Toscana, vicino Pistoia.

La sua passione per l’arte stilizzata, ma non solo, si presenta nella sua personale dall’11 al 18 settembre 2020, presso il Circolo Arci “Le Ture” poco fuori Barletta mettendo in evidenza la “Varietà nell’arte”. Di seguito, proponiamo alcune delle opere che saranno esposte.