Riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere la riduzione della tassa rifiuti Tari per le utenze non domestiche che cedono, a titolo gratuito, agli indigenti beni alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano la proposta di legge regionale “Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”, che vede il consigliere regionale Ruggiero Mennea come proponente.

«»

Sul tema l’esponente del Pd ha avviato un percorso di partecipazione condiviso sulla proposta.

Se raccolta e donazione di eccedenze alimentari sono una risposta all’emergenza cibo, l’attivazione del numero unico di emergenza 112 lo è per il tema pubblica sicurezza. Mennea, da presidente del Comitato permanente della Protezione civile regionale, ne parla con soddisfazione.

Con questo passaggio la Puglia si adegua dunque alle normative europee, ma non solo.