Dopo aver realizzato varie pitture murali sui muri di Barletta, Giacomo Borgiac annuncia l’intenzione di dedicare un murale a Pietro Mennea. «Ebbene si. Nell’anno del Covid e delle Pitture Murali, non poteva mancare quella per Pietro Mennea. Hanno già fatto un bel mural nella città di Formia. Manchiamo noi, Barletta» ha annunciato l’artista su Facebook.

Nella bozza preparatoria pubblicata su Facebook Mennea è in partenza, focalizzato verso la meta. Le linee e i chiaro-scuri mettono in evidenza «lo sforzo, la determinazione, il sacrificio, le tonnellate di forza di volontà, il suo cuore pulsante». Chiaramente un simbolo della ripartenza di Barletta in questo periodo difficile, che lega la forza del campione a quella dei cittadini che si rialzano dopo mesi duri.

Lo spazio è stato individuato. Si tratta di un muro in Via Vittorio Veneto, vicino al campo sportivo in cui Pietro Mennea si allenava e sarà grande 40 metri quadrati. Ciò che serve sono incentivi economici per finanziare l’artista e l’acquisto di materiali. Si tratta infatti di “un’iniziativa privata comunitaria”. «Tutti quelli che faranno una donazione economica, anche piccola, saranno citati nei colori della bandiera, singoli e sponsor- scrive Borgiac- Troveremo una impalcatura, i disegni, i colori, i materiali, le vernici, chiederemo i permessi. Tutto alla luce del sole. Insomma ci proveremo. Insieme. RipartiAMO. Numero utile: Giuseppe L. 3202693049».