Giovedì 10 settembre al Lido I Ribelli di Barletta la rassegna “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle” realizzata dalla Multisala Paolillo rende omaggio a Vittorio Gassman a vent’anni dalla sua scomparsa avvenuta il 29 giugno 2000.

Il programma della serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione “I Presidi del Libro, prevede alle ore 19.45 la proiezione gratuita del docufilm di Fabrizio Corallo “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” preceduta alle ore 19.30 da una introduzione curata dallo scrittore Fulvio Frezza, dal regista Daniele Cascella e dalla giornalista Floriana Tolve.

La straordinaria carriera e l’intensa esistenza di uno dei più rappresentativi e autorevoli attori di tutti i tempi, viene ricostruita con egregia professionalità da Corallo nel documentario (vincitore di un Nastro d’Argento e del Premio Flaiano) prodotto da Surf Film e Dean Film, attraverso interviste a familiari, colleghi e amici, sequenze cinematografiche, spettacoli teatrali e filmati tratti dagli archivi di Teche Rai, Luce Cinecittà e Mediaset.

Tra le tante testimonianze, quelle dei quattro figli di Gassman (Paola, Alessandro, Vittoria e Jacopo) e di Emanuele Salce, cresciuto con sua madre Diletta (precedentemente legata con Luciano Salce e ultima compagna del Mattatore) e con Vittorio, da lui considerato un figlio a tutti gli effetti.

Gassman si racconta in prima persona, ma viene anche rievocato da Dino Risi, Ettore Scola e Mario Monicelli (i tre maestri della commedia a lui più cari). Numerosi i contributi inediti degli attori, suoi compagni di lavoro.

Dopo il documentario “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” seguirà alle ore 21.30 la proiezione del film “Judy” di Rupert Gold.

*Precisazioni organizzative

Il programma “Il Cinema tra sabbia e stelle” della Multisala Paolillo (Direttore Tecnico Titti Dambra, Direttore Artistico Daniele Cascella, in collaborazione con l’Associazione I Presidi del Libro) è in attuazione del Progetto “D’Autore D’Estate 2020” bandito dall’Apulia Film Commission nell’ambito delle iniziative della Regione Puglia a sostegno del settore cultura e spettacolo delle sale cinematografiche della nostra regione.

Gli eventi letterari sono gratuiti. Per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.