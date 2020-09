Arriva a Barletta il Sogno Poetico Metropolitano del Teatro dei Borgia. Applausi, apprezzamenti, successo di pubblico e di critica hanno caratterizzato le tappe di Brescia e di Corato dove la Compagnia ha portato in scena la trilogia de “La Città dei Miti” diretta da Gianpiero Borgia e firmata dal drammaturgo Fabrizio Sinisi.

Un lavoro intenso e meticoloso, una produzione di Teatro dei Borgia in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano e Festival delle Colline Torinesi e realizzata con il supporto e la collaborazione al progetto sociale di Cooperativa La Rete di Brescia e con il sostegno della Regione Puglia.

La trilogia (”Eracle, l’invisibile”, “Fillottele, dimenticato” e “Medea per strada”) è basata sulla straordinaria eternità della lezione dei classici, intramontabili in ogni epoca storica, sempre protesi ad essere riletti in chiave contemporanea alla luce di tematiche sociali, civili e politiche dei nostri giorni.

E proprio all’insegna del percorso basato sul confronto serrato tra i classici e la quotidianità ecco a Barletta dal 10 al 13 settembre il Festival “Terre Promesse – Il Trasporto dei Miti” realizzato con il sostegno del Comune di Barletta nell’ambito dell’avviso “Chi va in scena” e del Teatro Pubblico Pugliese nel novero del bando “Periferie al centro”.

“Quattro giorni di spettacoli in centro e nelle zone periferiche cittadine – dice il regista Gianpiero Borgia – dove artisti e spettatori sperimentano all’unisono il valore della classicità, della partecipazione, della condivisione, analizzando situazioni e fatti che creano disagio, dolore, follia, costruendo una analogia tra alcuni personaggi simbolo della mitologia e il corrispettivo iconico nel presente”.

“Si tratta della seconda edizione. Il nostro è un progetto in itinere – prosegue Borgia – caratterizzato da attività complementari di promozione e formazione del pubblico nonché di intervento sociale nel tessuto urbano. Un Festival di teatro di creazione contemporanea sul territorio in perfetta continuità con i canoni del nostro progetto. Luoghi di azione e luoghi di vita vissuta sono fondamentali per far interagire artisti e spettatori”.

“Terre Promesse –Il Trasporto dei Miti” oltre alla trilogia ospita anche uno spettacolo di Michela Diviccaro, affermata attrice barlettana, che porterà in scena “A senza nome” interpretato dalla stessa Diviccaro; drammaturgia Teodora Mastrototaro, sound design Daniele Vergni, ideazione scenica, luci e regia Daniele Nuccetelli.

*Il programma di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre:

”Eracle, l’invisibile” ore 18.30 Cenacolo Caritas Via Cialdini 62

“Fillottele, dimenticato” ore 20.15 Laboratorio Urbano GOS

“Medea per strada” ore 22.00 Via Spinelli Z.I. Riviera di Levante

*Il programma di domenica 13 settembre:

“A senza nome” ore 19.00 – 21.00 Laboratorio Urbano GOS

“Eracle, l’invisibile”, con Christian Di Domenico, affronta il tema della “tragedia della paternità” raccontando la storia di un padre la cui vita inciampa in un evento imprevisto e lo precipita nell’agone del declino economico dei genitori separati.

“Fillottele, dimenticato”, con Daniele Nuccetelli, descrive il tema della “tragedia della vecchiaia”, narrando la vicenda di un anziano affetto da demenza e condannato all’emarginazione e all’isolamento dalla comunità prima e dalla famiglia poi.

“Medea per strada”, con Elena Cotugno, lavora sul tema della “tragedia dello straniero” raccontando la storia di una giovane donna migrante, finita nel racket della prostituzione per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli.

“A senza nome”, con Michela Diviccaro, è una parabola che prende spunto dall’Antigone di Sofocle, in cui i personaggi della vicenda scritta dall’antico drammaturgo si fondono con altri della nostra contemporaneità: una storia tanto simile a quella dell’eroina greca, quanto reale, costruita, grazie a un fitto gioco di ruoli creato dalla stessa protagonista, per riuscire a entrare nella trama della propria vita e contendere al suo avversario – che gli altri chiamano il Capo – quel segreto che tutti devono conoscere.

*Precisazioni organizzative

Gli eventi saranno realizzati nel rispetto della normativa e delle prescrizioni anticovid.

Costo biglietti 7euro

Prenotazioni via whatsapp al n° 320 7408125

Info: [email protected] www.teatrodeiborgia.it