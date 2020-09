Uno shooting fotografico in abiti cinquecenteschi per sensibilizzare sui temi delle barriere architettoniche e del turismo inclusivo. Questa è l’idea dell’attivista disabile Vincenza Dinoia, che ha lavorato a questo progetto in collborazione con Ruggiero Dibenedetto, Presidente dell’associazione FIOF, la stilista Carmela Calabrese “Charmelle”, la storica dell’arte Simona Falcetta e Alessandro Cascella, guida turistica dell’associazione The Walkers-FREE WALKING TOUR BARLETTA.

Le foto, scattate a febbraio, prima del lockdown, presso l’ex Convento e ora Archivio di stato, sono state pubblicate solo ora, in concomitanza con l’anniversario degli eventi che resero Barletta famosa nel 1503 e che quest’anno non sono stati rievocati a causa della pandemia da Coronavirus.

Il progetto, nato da una esigenza di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della disabilità, intende abbattere le barriere mentali, coinvolgendo anche le persone con disabilità in questa rievocazione storica, che porta grande Lustro nella nostra città. Infatti, il progetto prevede anche tour guidati dall’associazione Free WHALKING TOUR, coinvolgendo le persone con disabilità, per sensibilizzare anche al tema del turismo accessibile. Contiamo che il prossimo anno il progetto possa proseguire ed ampliarsi, coinvolgendo altre associazioni culturali.