Musa chiama, Di Rito risponde ed il primo round di Coppa finisce 1-1. Questo l’esito dei primi 90′ stagionali che hanno visto i biancorossi opposti all’Audace nell’esordio ufficiale della stagione 2020-2021 sul sintetico del “Manzi-Chiapuni”. La gara di ritorno tra sette giorni. Di seguito tabellino e cronaca del match.

TABELLINO

Audace Barletta(4-3-3): Cilli; Ngracanj, F.Cormio(32′ st Ciardi), Bruno, Dilillo; Dettoli, Jarju, Guacci(35′ st Ragno) ; Piarulli(38’st Dickson) , Musa, Vitale(21’st D.Cormio). A disposizione : Savut, Colucci, G.Rizzi, Bosso, R.Rizzi. All: Iannone

Barletta 1922(3-4-3): Lovecchio; Telera, Pollidori(37’st Milella), Marangi; Gasbarre(1’st Paganelli), Ganci, Grazioso(37’Aprile), Colucci(1’st Varsi); Morra, Di Rito, Loiodice. A disposizione: Cafagno, Boiano, Totaro, Guadagno, Cafagna, Varsi. All: Farina

Reti: 8’Musa, 42’st Di Rito

Arbitro: Aratri

Angoli : 4-3. Ammoniti: Colucci, Bruno, Pollidori, Guacci, Ragno.

La cronaca della gara

Primo Tempo

4’Tentativo in contropiede per Di Rito su filtrante di Morra, palla fuori.

6′ Punizione di Vitale per l’Audace, tentativo fuori misura.

7’Loiodice calcia a giro, palla che si spegne di poco a lato alla sinistra di Cilli.

8’Vantaggio Audace: Piarulli serve Musa che, tutto solo, controlla e fulmina Lovecchio.

23’Ci prova Musa dalla distanza, palla sul fondo.

26’Punizione insidiosa di Loiodice che si spegne di poco alta.

35’Rovesciata pericolosa di Guacci, palla che si stampa sul montante.

45’Fine primo tempo: Audace in vantaggio 1-0 grazie al gol di Musa.

Secondo Tempo

3’Grande opportunità per il Barletta: Loiodice viene lanciato da Di Rito e prova il pallonetto, Cilli blocca facilmente.

9’Gran giocata di Vitale che rientra sul destro e calcia, palla deviata in corner.

20’Altra grande chance per il Barletta con Loiodice che in area si fa ribattere la conclusione dopo un passaggio di Varsi. Biancorossi vicini al pari.

23’Punizione di Musa, blocca Lovecchio.

29’Pallonetto pericoloso di D.Cormio in ripartenza, palla che termina alta.

42′ DI Rito! Il pari del Barletta! Controllo in area dell’attaccante argentino che si destreggia bene e batte Cilli.

45′ Finisce 1-1 tra Audace Barletta e Barletta il primo turno d’andata di Coppa Italia Dilettanti.