Particolarissime queste consultazioni elettorali, soprattutto per via dei timori legati ai nuovi contagi del Coronavirus. L’affluenza è certamente il risultato anche di ciò, ma non come ci si aspettava forse. In Puglia, dove ricordiamo si votava sia per il Referendum confermativo costituzionale che per le Elezioni regionali, alla chiusura delle 15.00 hanno votato il 61.08% per il Referendum e il 51.06% per le Regionali, evidenziando quindi quasi 10 punti percentuali di differenza tra le Regionali e la consultazione referendaria, evidentemente molto più sentita. Per la Provincia BAT, l’affluenza totale per il Referendum è stata del 62.94% (199.614 elettori). Sono di più i cittadini della Sesta Provincia che hanno votato per il Referendum rispetto alle Regionali (quasi 2.000 votanti in meno). Nella città di Barletta, hanno votato, per il Referendum, il 60.39% (45.906), rispetto al 40.27% delle elezioni europee dell’anno scorso.

Sempre per il referendum: ad Andria, il 69.23% (55.082); a Trani, il 73.97% (33.409); a Bisceglie, il 54.19% (23.945); a Canosa, il 54.22% (12.718); a Margherita di Savoia il 57.89% (5.625); a Minervino Murge, il 66.06% (4.732); a Spinazzola, il 63.66% (3.277); a Trinitapoli, il 76.46% (8.501); a San Ferdinando di Puglia, 60.31% (6.431).

Per le Regionali: ad Andria, il 66.27%(55.100); a Barletta, il 57.47% (45.881); a Trani, il 68.30 (33.395); a Bisceglie, il 49.50% (23.951); a Canosa, il 48.65% (12.720); a Margherita di Savoia, il 55.81% (5.623); a Minervino Murge, il 55.28% (4.732); a San Ferdinando, 58.46% (6.570); a Spinazzola, il 58.11% (3.274); a Trinitapoli, il 75.14% (8.507).