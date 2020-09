Il rammarico per il pareggio incassato nel finale è superato dalla soddisfazione per una prestazione alla pari contro un avversario più quotato e allestito per il salto di categoria. Beppe Iannone, allenatore dell’Audace Barletta, vede un bicchiere pieno per ben più della metà al fischio finale del primo round di Coppa Italia Dilettanti: il responso del Manzi-Chiapulin nel derby contro il Barletta è stato 1-1, con Di Rito che ha risposto al vantaggio di Musa. L’ex attaccante dell’Unione Calcio Bisceglie è stato tra i protagonisti

Il collettivo prima del singolo, come da spirito dell’Audace. Per questo i complimenti di Iannone sono rivolti prima di tutto alla prova di squadra.

L’ultima gara ufficiale dell’Audace era datata 1 marzo 2020: ko per 3-0 sul campo del Molfetta, poi promosso in D. 200 giorni dopo è stato tempo di ritrovare il campo e gare ufficiali: un traguardo, spiega l’allenatore.

Porte chiuse a nuovi nomi in entrata sul mercato, testa all’obiettivo salvezza in Eccellenza. Nel mezzo, c’è un derby di Coppa di ritorno da giocare: per superare il turno, Bruno e compagni dovranno pareggiare segnando almeno due reti o vincere.