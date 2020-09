“Voi mi avete dato fiducia, sta a me ora dimostrarvi che avete fatto la scelta giusta e ci metterò tutto me stesso per non infrangere questo patto con tutti voi”. Sono le parole con cui il neo eletto consigliere regionale di Barletta, Giuseppe Tupputi (lista CON), ringrazia i suoi elettori per il risultato raggiunto.

“Voglio ringraziare i miei concittadini – ha aggiunto – ma anche tutti gli elettori degli altri comuni della provincia che senza pregiudizi e campanilismi mi hanno scelto e, in alcuni casi, preferito a candidati loro concittadini. È questa la nostra idea di rappresentanza – ha sottolineato Tupputi – una rappresentanza di territorio, di comunità, di provincia intera nelle sue peculiarità, nelle differenti esigenze. Ora si parte – ha concluso il neo consigliere – non c’è tempo da perdere e, come ho annunciato in campagna elettorale, convocherò i sindaci dei dieci comuni della Bat, anche se Andria eleggerà il suo sindaco al secondo turno, per avviare con loro un confronto che vorrò mantenere fino alla fine della consiliatura, per onorare il mio impegno: portare la nostra terra in Regione!