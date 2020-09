Sono iniziati, su disposizione del sindaco Cosimo Cannito e dell’Amministrazione comunale, i lavori di riverniciata delle strisce pedonali e di ripristino di tutta la segnaletica orizzontale, a cura di operai specializzati coordinati nei lavori da Bar.S.a., soprattutto in prossimità di scuole e altri luoghi luoghi di interesse pubblico e che richiedono particolare attenzione per gli utenti della strada.

Stani sono stati completati gli interventi in viale Marconi, all’altezza della scuola “Manzoni” e all’incrocio con via Vittorio Veneto.

Il rifacimento della segnaletica è stato reso necessario in virtù dei lavori che si sono succeduti in città, dalle manutenzioni ordinarie delle strade a quelli per la posa della fibra ottica; in altri casi si tratta di segnaletica sbiadita per il passare del tempo e l’usura. Obiettivo, la sicurezza dei cittadini, pedoni e automobilisti.

Per tale intervento, dal ridisegnare gli attraversamenti pedonali a tutte le altre linee della carreggiata, quelle che la delimitano, che indicano i percorsi e le direzioni, gli stop eccetera, saranno usati materiali e vernici che ne garantiranno la durata e, dunque, anche l’efficacia dell’operazione.

I lavori si concluderanno in tre settimane, prima di metà ottobre.

“La sicurezza degli utenti della strada – hanno detto il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore alle manutenzioni Lucia Ricatti – è una priorità oltre che un dovere dell’Amministrazione comunale, soprattutto in vista della ripresa dell’anno scolastico e della riapertura degli istituti con l’affluenza dei ragazzi, accompagnati in auto e a piedi”. “La visibilità e la nitidezza della segnaletica orizzontale – hanno aggiunto Ricatti e il primo cittadino – sono il primo passo per prevenire incidenti seri ma il resto, come sempre, è affidato al senso di responsabilità di ciascuno”.

Di seguito le strade e i tratti interessati:

Via Canosa – (dall’incrocio di via Damiano Chiesa a linee continue su cavalcaferrovia);

Via M. Imbriani – (dall’incrocio con via Firenze all’incrocio con via Baccarini);

Via Fortunato – (dall’incrocio di via Calò a largo Ariosto);

Via A. Bruni – (da via A. Bruni civ.41 a incrocio con via Lovero);

Via Casale – (da incrocio via Madonna della Croce a via Casale civ.17-ingresso scuola);

Via Madonna Della Croce – (da incrocio con via delle Belle Arti a rotatoria via Minervino);

Viale Marconi – (da incrocio via Madonna della Croce a incrocio via Vittorio Veneto);

Via Vittorio Veneto – (da incrocio viale Marconi a ingresso Ferrovia Bari Nord).

Corso Vittorio Emanuele – (tratto da via Paniere del Sabato a incrocio via S. Samuele);

Via Regina Margherita – (tratto da incrocio via S. Samuele a via P. Togliatti);

Via Monsignor Dimiccoli – (tratto da incrocio via Luigi Dicuonzo a via Mons. Dimiccoli civ.229);

Via Ofanto CIV.4

Via Prascina – (tratto da incrocio via Monzambano a incrocio via Ofanto – scuola);

Via Mura del Carmine – (tratto da plesso scolastico “Dimiccoli” a incrocio vicolo S. Stefano);

Via Palestro – (tratto da incrocio via Gallo a incrocio via R. Musti).

Corso Garibaldi – (tratto da p.zza Caduti a C.so Garibaldi civ.112);

Corso Garibaldi – (n°1 attraversamento c/o ingresso BANCO DI NAPOLI);

Via Cavour – (tratto da incrocio via S. Antonio a incrocio via Carlo V D’Asburgo/via III novembre)

Via III Novembre – (tratto da incrocio via Cavour a incrocio via F. D’Aragona);

Via Vitrani – (tratto da incrocio via F. D’Aragona a incrocio via Libertà);

Via F. D’Aragona – (tratto da incrocio C.so Garibaldi a incrocio via Timavo/via Carso)

Piazza Caduti in guerra – (tratto da incrocio C.so Garibaldi a via G. De Nittis);

Via De Nittis – (tratto da incrocio via F. D’Aragona a incrocio via R. Coletta);

Via A. Casardi – (tratto da incrocio via F. D’Aragona a via Libertà);

Via Libertà – (tratto da incrocio via A. Casardi a via Libertà civ.37).

Corso Garibaldi – (tratto da p.zza Caduti a incrocio via Baccarini);

Via G. De Nittis – (tratto da incrocio via Brigata Barletta a via XXIV Maggio).