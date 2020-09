Si leggono in queste ore, anche sui social, polemiche relative alla

mancanza di banchi monoposto in tutti gli istituti scolastici. Si

precisa che la fornitura dei banchi non è di competenza comunale bensì

a totale carico del Ministero della Pubblica Istruzione. In qualità di

Sindaco ho sollecitato il detto ministero circa la necessità di

fornitura di banchi ma, al momento, non è stata fornita data certa del

loro arrivo.

Esprimo tutta la mia solidarietà a studenti e genitori, dei quali

condivido le rimostranze e le preoccupazioni. Continuerò a sollecitare

anche l’Ufficio scolastico regionale affinché esso stesso si attivi,

con sollecitazioni, presso il Ministero.