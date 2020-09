Sarà la presentazione della nuova veste espositiva della collezione del maestro barlettano Giuseppe De Nittis, a Palazzo Della Marra, nella pinacoteca dedicata all’artista

apprezzato in tutto il mondo, a fare da vigilia, in città, al programma

di manifestazioni per le Giornate Europee del Patrimonio (26 e 27

settembre). La giornata di domani, venerdì 25 settembre, sarà invece interamente

dedicata a De Nittis. Alle ore 10 è in programma la vernice dell’esposizione, curata

dall’esperto d’arte Renato Miracco e intitolata “Rileggere De Nittis,

oggi”, riservata alla stampa. Saranno presenti il sindaco Cosimo

Cannito, l’assessore alla Cultura Graziana Carbone, con la presidente

della commissione Cultura Stella Mele e la dirigente di Settore Santa

Scommegna. In serata, alle 18.30, seguirà la presentazione di questa rilettura del

professor Miracco dell’opera di De Nittis, con la presenza dei

rappresentanti istituzionali del territorio e della Regione. Sarà

possibile intervenire solo su invito e nel rispetto delle disposizioni

anti Covid. Sabato 26 settembre la pinacoteca sarà normalmente aperta al pubblico

dalle ore 10. La sera resterà eccezionalmente aperta dalle 20 alle 23 e

si potrà accedere e visitare la mostra al costo simbolico di 1 euro,

aderendo Barletta alle Giornate Europee del Patrimonio.

Il nuovo allestimento

“Sarà un De Nittis inedito – ha dichiarato il Sindaco di Barletta Cosimo

Damiano Cannito – quello che scopriremo nel nuovo allestimento che il

professor Renato Miracco ha curato per la pinacoteca ospitata a Palazzo

Della Marra. Il prestigioso e autorevole esperto d’arte, da sempre

amante dell’opera di De Nittis, ne è rimasto incantato quando è stato a

Barletta a febbraio dello scorso anno e ha poi voluto trasformare la sua

ammirazione in una rilettura dell’artista e della sua opera, in un

dialogo temporale fra il presente e la fine del XIX secolo, nei luoghi

prediletti dal maestro, Parigi e Londra”.

“Penso che per il nostro Giuseppe De Nittis e per le sue opere stia per

iniziare una nuova era, già indicata nel testamento di Léontine Lucille

Gruvelle, con cui la donna donò al municipio di Barletta tutti i quadri,

le incisioni e gli studi del suo amato marito, “chiedendo di

distribuirne nei musei d’Italia e anche stranieri, per la miglior gloria

del loro compatriota…”. Questo lascito generoso – ha concluso il primo

cittadino – è anche un impegno da rispettare: far conoscere la bellezza

delle opere di De Nittis nel mondo per dar loro la giusta gloria”.

Nel 1913 Léontine Gruvelle, vedova De Nittis, regalò a Barletta, città

natale del marito, con testamento olografo, un importante nucleo di

opere che documentano le varie fasi della produzione artistica del

Pittore barlettano e il suo talento per la sperimentazione.

Questa grande ed importante donazione, così audace nel panorama italiano

all’epoca, è ora al centro di una nuova lettura tematica

nell’istallazione su due piani nel prestigioso Palazzo della Marra nel

centro storico della Città.

Il nuovo allestimento, progettato e curato dallo storico d’arte Renato

Miracco dal titolo “Rileggere De Nittis, oggi”, cerca, infatti, di porre

l’accento sulla contestualizzazione del pittore nella Comunità artistica

di fine ‘800 a Parigi, considerata all’epoca il centro dell’Arte, e, a

Londra che era diventata la Capitale economica del mondo.

“Suddividere in sezioni i quadri della Donazione, raccontare le storie

e gli aneddoti che emergono dalle opere esposte, rileggere e riscoprire,

oggi, l’Artista, è stato il mio compito, assicurando una lettura

stratificata adatta ad un pubblico non solo nazionale ma internazionale

– scrive il curatore nella sua presentazione – “Inoltre, in alcune

sezioni della Mostra” – continua – “alcuni quadri di De Nittis saranno

messi a confronto con quelli di alcuni suoi artisti-amici, in

particolare Édouard Manet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte e James

Tissot. Per finire, e per dare al visitatore una visione più ampia della

sua produzione, nel percorso sono inserite le riproduzioni di alcuni

quadri di De Nittis presenti oggi nelle più importanti Collezioni e

Musei del mondo: dalla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di

Venezia al Metropolitan Museum of Art di New York, dal Musée d’Orsay di

Parigi alla Collezione Piceni di Milano, solo per citarne alcuni”

Nelle 17 sale del percorso in Palazzo della Marra si dipana, cosi, un

preciso racconto doppiamente identitario, sicuramente didattico ma anche

emozionale (i colori scelti per le sale sono tratti dalla palette del

Pittore) che porta il visitatore a “vivere’ il racconto di un grande

Artista italiano che aveva scelto di lavorare in Europa e che, come

scrisse già nel 1877 Henry Houssaye, era «il capo se non il maestro

della nuova scuola dei disegnatori dal vero all’aria aperta”. Un

artista, che partendo da Barletta è ora internazionalmente riconosciuto

come uno dei protagonisti del rinnovamento delle Arti in Italia ed in

Europa alla fine del XIX secolo, un uomo strappato alla vita appena

trentottenne “in fiera giovinezza, in pieno amore, in piena Gloria. Come

gli eroi e i semidei”, come scrisse Dumas figlio, per l’epitaffio

dell’artista amico.