Ieri mattina un folto gruppo di volontari e volontarie dell’associazione Legambiente si sono sparpagliati per le strade di Barletta armati di guanti e sacchi per raccogliere la sporcizia lasciata in giro. L’iniziativa “Puliamo il mondo 2020” ha accolto la partecipazione di moltissimi ragazzi e ragazze, che hanno ricevuto un ringraziamento da parte del sindaco Cannito e dell’assessore Passero, recatisi ieri mattina al punto di incontro.

Le operazioni hanno riguardato le aiuole e le strade del centro. Partendo dalla piazzola antistante l’ingresso del Castello, i volontari si sono divisi in gruppi, per ripulire le aiuole esterne al perimetro dei giardini del Castello, piazza S. Antonio, le strade nei pressi di Porta Marina e la lega Navale.

«A uno sguardo superficiale sembrava tutto abbastanza pulito, ma in una sola ora abbiamo riempito due camion della Bar.sa- ha dichiarato il presidente di Legambiente Lello Corvasce- Si tratta principalmente di bottiglie di vetro, residui del sabato sera, nonostante ieri non fosse una bella serata».

Nei pressi del porto è stato raccolto anche un cumulo di reti da pesca, grazie anche ad alcuni pescatori che si sono offerti di aiutare nel trasporto.

Il gruppo di ragazzi e ragazze che si sono uniti ai volontari iscritti all’associazione sono stati il vero e proprio valore aggiunto di questa giornata di pulizia.«Avevano già iniziato la loro attività sabato scorso, poi dopo una chiacchierata presso la nostra sede abbiamo deciso di unire le forze- ha affermato Corvasce- speriamo che vogliamo rendere stabile il loro impegno e rinnovare costantemente il loro amore di Barletta. Sono la parte più sana e preziosa della città».