In campo quattro squadre che si sono sfidate l’una contro l’altra in un simbolico mini campionato. E a prescindere dalla abilità messa sul rettangolo di gioco, a trionfare questa volta è stata la solidarietà. Il vero spirito dell’iniziativa promossa dall’AIDO, gruppo di Barletta, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, in occasione della Giornata del Sì, che è stata celebrata domenica 27 settembre.

Un quadrangolare di calcio organizzato nel campo sportivo Spirito Santo: il Sì della Città di Barletta alla Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Lo stesso che migliaia di volontari AIDO rinnovano giornalmente con il loro impegno nella promozione della cultura del dono.

Un gesto di solidarietà che va oltre la morte, fatto in un momento di grande dolore ma grazie al quale migliaia di persone ogni anno, con il trapianto, tornano alla vita. Un atto d’amore in grado di diventare contagioso.

Al quadrangolare hanno preso parte le rappresentative della Asl Bat, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della sesta provincia, del gruppo Felici di Correre e dell’azienda Marbel di Barletta, che dal campo hanno ribadito il loro sì alla donazione degli organi.

