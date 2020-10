L’Amministrazione comunale si è impegnata in queste ultime settimane soprattutto per l’emergenza Coronavirus, e per tutto ciò che riguarda compresa la difficile riapertura delle scuole; è tornato a riunirsi ieri pomeriggio il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di via Zanardelli. Subito, dietro sollecitazione di un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare del M5S, il sindaco Cannito ha riferito riguardo all’episodio di estrema violenza verificatosi qualche giorno fa in via Sant’Andrea, dove alcuni ragazzini si sono accaniti, a quanto pare immotivatamente, su due giovani passanti da quella strada per caso: il Primo cittadino nei giorni scorsi si è incontrato con il Prefetto, richiedendo l’incontro del Comitato di pubblica sicurezza, cercando soluzioni per agire non solo nel senso della repressione, ma soprattutto della prevenzione; per questo si è provveduto ad aumentare l’illuminazione pubblica in quel punto, si cercherà di mettere in piedi un sistema di video sorveglianza quanto più capillare possibile, anche con l’aiuto degli esercenti; nelle prossime ore partirà un presidio della Polizia Locale nel centro storico, soprattutto per agevolare un dialogo con i giovani: «Siamo convinti che la repressione non funzioni, bisogna cercare di prevenire questi atti di violenza anche con l’aiuto delle famiglie». Un fenomeno quello della violenza giovanile di gruppo che colpisce tutto il nostro territorio, comunale, provinciale e regionale, per questo sarà importante la risposta dei sindaci della BAT che s’incontreranno a breve per assumere delle decisioni a tal proposito. A completamento di tale argomento, è stato presentato un punto all’ordine del giorno dal gruppo consigliare di Coalizione civica riguardante proprio la necessità di prevenzione della violenza, soprattutto giovanile, educando alla legalità democratica, passando attraverso i concetti di cittadinanza attiva: diversi suggerimenti su come procedere, alcuni dei quali già anticipati da Cannito stesso, anche in riferimento ai luoghi di spaccio e diffusione delle bevande alcoliche. Il consigliere Coriolano (M5S) ha esortato all’istallazione di videocamere di sorveglianza nelle zone di via Ettore Fieramosca e presso l’area del “bastione” del Castello, su cui pare sia un intenso movimento di spaccio.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la “Salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art.193 TUEL”, relazionato dall’assessore al Bilancio, Gennaro Cefola: approvato a maggioranza. Come anche il Regolamento generale delle entrate tributarie. La discussione sul Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) ha sollevato la questione dell’evasione di questo tributo, già argomento di cui si è parlato più volte in Consiglio, che andrebbe affrontato seriamente una volta per tutte, magari anche con un Consiglio monotematico come suggerito dal consigliere Bufo. Le tariffe di IMU e TARI, ormai le uniche imposte comunali rimaste, restano perlopiù invariate rispetto all’anno scorso, tranne che per gli immobili di lusso; un emendamento della Commissione Bilancio introduce la riduzione dell’aliquota al 50% per le seconde case concesse in comodato d’uso ad un parente fino al terzo grado; per la Tassa sui Rifiuti in più rispetto all’anno scorso ci saranno le agevolazioni per le utenze non domestiche, danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid.

È tornato a caldeggiare il tema della “tariffazione puntuale” (n.d.r. ognuno paga per i rifiuti che consuma realmente) il consigliere Doronzo (Coalizione civica), ormai argomento ripetuto da diversi anni ma che non riesce a prendere la strada dell’avvio.