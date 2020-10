Scoccano le 12.21, il silenzio, la commemorazione di una vicenda mai dimenticata e che ancora oggi rievoca dolori e riapre cicatrici. La città di Barletta si è riunita per ricordare le vittime del crollo di via Roma. 9 anni fa, il 3 ottobre 2011, persero la vita la giovanissima Maria, Antonella, Matilde, Giovanna e Tina, le cinque vittime del crollo della palazzina.

Il momento è stato vissuto in un silenzio profondo spezzato solo dal vento. Quello del crollo di via Roma, per la città di Barletta, è stato, in ordine di tempo, solo l’ultimo degli episodi di mala edilizia verificatisi in paese nella cui memoria collettiva restano impresse la tragedia del crollo di via Canosa del settembre 1959, con le sue 58 vittime, e di via Magenta del dicembre 1952, che costò la vita a 17 persone.

Alla cerimonia di via Roma erano presenti i familiari delle vittime, il Sindaco Cannito, autorità cittadine e rappresentanti istituzionali del territorio. Tutti riuniti attorno ad un luogo che ha lasciato l’ennesimo tragico segno nella memoria dei barlettani. Come ogni anno sono stati deposti dei fiori, nel ricordo delle 5 vittime. Un ricordo vivo, ancora oggi, che lascia spazio alle riflessioni di una intera comunità.