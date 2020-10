Il raggruppamento “Ripartiamo da Ariscianne” cui fanno parte le Associazioni

SIGEA sezione Puglia, Legambiente circolo di Barletta, Associazione Virgilio, Fra Storia e Natura, è lieto di comunicare che il 9 ottobre p.v., nell’ambito degli eventi della “Settimana del Pianeta Terra”, si terrà l’evento/escursione “Ripartiamo da Ariscianne (e da Boccadoro)”. Punto d’incontro sarà Lido Spiaggia Verde ad Ariscianne (Barletta).

Negli ultimi anni, abbiamo già organizzato diverse iniziative di conoscenza del territorio di Ariscianne e Boccadoro, con escursioni guidate e con l’intervento di volta in volta di geologi, archeologi, guide turistiche, ma pensiamo che si possa fare di più, perciò avevamo pensato di organizzare un convegno in cui raccontare non solo la storia naturale e archeologica di questo luogo, ma anche le storie della sua relazione con l’uomo fino ai giorni nostri per far conoscere al meglio le peculiarità di questo territorio. Cogliendo l’occasione della “Settimana del Pianeta Terra”, sia pure in forma ridotta rispetto a ciò che avevamo previsto, proporremo i contenuti che avevamo pensato di comunicare prima della presenza del virus che ha bloccato tutto. Sarà quindi un convegno-escursione in cui, durante la passeggiata saranno previste delle soste in occasione delle quali saranno descritti alcuni aspetti pregevoli di questo territorio. A conclusione ci sarà una tavola rotonda alla quale sono stati invitati gli Amministratori.

Nella sala di Spiaggia Verde, inoltre, sarà allestita un’esposizione con opere di artisti locali che lavorano in sintonia con l’ambiente, cartografia, poster illustrativi della cartografia della zona e di un progetto di recupero degli scarti di marmeria per la produzione di arredi urbani.