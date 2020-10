Fantastica impresa per Eleonora Alvisi al Roland Garros. La diciassettenne tennista barlettana ha trionfato sulla terra battuta di Parigi nel doppio femminile junior, in coppia con Lisa Pigato. Le azzurre hanno sconfitto in finale in due parziali, 7-6, 6-4 le russe Maria Bondarenko e Diana Shnaider, quinte favorite del seeding. La Puglia del tennis aveva già conquistato il doppio junior al Roland Garros nel 1999 con la coppia composta dalla brindisina Flavia Pennetta e dalla tarantina Roberta Vinci.