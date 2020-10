Poco dopo mezzogiorno di una giornata assolata, è passata da Barletta la carovana rosa, con 163 ciclisti, per l’VIII tappa della 103a edizione del Giro d’Italia 2020 (percorso Giovinazzo – Vieste).

Il gruppo dei ciclisti è arrivato da Via Trani, attraversando via Vespucci, il viale alberato di Via F. Cafiero proprio sotto le mura del nostro castello, per attraversare il Lungomare “Pietro Mennea” che ha riservato uno straordinario panorama limpido, dove era visibile il Gargano sopra al mare azzurro; proseguendo per via Violante e poi via Foggia. Pochi secondi in realtà, tuttavia hanno impegnato la città con chiusura al traffico e impiego delle Forze dell’Ordine dalle prime ore del mattino.

Viste spettacolari per questa tappa pugliese:

A Barletta si è presentato prima un gruppo di una dozzina di fuggitivi e dopo alcuni minuti il resto dei corridori. Ricordiamo che Yates, ciclista britannico tra i favoriti per questa edizione, non era presente perché risultato positivo al Covid-19.