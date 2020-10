Ancora incivili in azione sul litorale di Barletta. A 12 giorni dal ritrovamento di tre grosse balle composte di resti di tomaie, scarti di lavorazione in pelle, tessuto e altri materiali, oltre a pneumatici e rifiuti di ogni genere alla foce del canale Ciappetta Camaggio, è toccato al braccio di Levante “ospitare” un’altra balla della stessa tipologia di rifiuti, sversata sul litorale. Sul posto è intervenuta la Barsa per la rimozione. Determinato il commento dell’assessore comunale all’ambiente Ruggiero Passero: “Voglio dire a chi ha fatto questo gesto: pensi che sia un gioco? Che sia bello quello che stai facendo? Non avremo pietà verso chi perpetra uno scempio del genere nei confronti della città. Ti prenderemo, la tutela ambientale è la priorità assoluta. Non abbasseremo la guardia”.

