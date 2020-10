Si informa la cittadinanza che giovedì prossimo, 15 ottobre, così come previsto e annunciato, avrà inizio il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole statali materne ed elementari di Barletta, così come fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. Nello stesso giorno è fissato il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni al servizio mensa. Si ricorda, a tal proposito, che l’iscrizione va effettuata on line collegandosi al sito istituzionale del comune di Barletta (tutte le info al link

Chi fosse in difficoltà può rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune, al terzo piano di piazza Aldo Moro, tutti i giorni nelle ore anti meridiane; il pomeriggio, dalle 14 alle 18, per problemi di natura tecnica. È stato infatti predisposto uno sportello dedicato dove si potranno perfezionare le iscrizioni on line. È inoltre necessario, ancora una volta, tranquillizzare le famiglie sul tema dell’aumento delle tariffe. Tale problema è stato superato attraverso un piano di sostegno alle stesse che non dovranno farsi

carico di tutte le spese in eccesso rispetto agli anni passati. L’Amministrazione comunale, infatti, offrirà pieno e concreto sostegno nel pagamento del ticket dei buoni mensa. Le famiglie, una volta effettuata l’iscrizione al servizio, vedranno il proprio “borsellino

elettronico” rimpinguato della somma di 40 euro per il primo figlio e di 20 euro per ciascun altro figlio. Si tratta di una integrazione una tantum che consentirà, in maniera proporzionale all’Isee corrente, di supportare le famiglie nel pagamento dei ticket per la mensa scolastica.