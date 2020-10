L’emergenza Covid li riporterà in trincea, come nella fase critica della scorsa primavera. Ma non avranno ancora il giusto riconoscimento di diritti e salario, come ci si aspetterebbe.

Lavoratrici e lavoratori del settore multiservizi chiedono il rinnovo di un contratto di lavoro scaduto da oltre 7 anni. Per questo i lavoratori e le lavoratrici della Bat saranno oggi pomeriggio in presidio a Barletta nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale con sit in in tutte le piazze d’Italia.

Dal minuto 20:25 il collegamento nel tg di Telesveva