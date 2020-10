Si informano i signori possessori

di permesso di accesso alla ZTL, la Zona a Traffico Limitato, che in

previsione dell’attivazione della nuova ZTL, quelli che ancora non lo

avessero fatto, entro il 15 novembre prossimo dovranno rinnovare i

permessi entro il 15 novembre.

Cosa devono fare:

– ritirare il modulo (presso il Comando di Polizia locale, l’Ufficio

Traffico; l’Urp) o scaricarlo dal sito istituzionale del comune di

Barletta www.barletta.bt.it);

– compilarlo, allegare la documentazione richiesta e consegnarlo presso

Comando della Polizia locale, Ufficio Traffico, URP; oppure inviarlo

alla mail [email protected]

– alla domanda di rinnovo dovranno allegare anche la ricevuta del

versamento per il rilascio del contrassegno ZTL (riservato

esclusivamente ai residenti e dimoranti che non dispongano di posto auto

privato), pagato o tramite bonifico o direttamente presso l’ufficio

Economato del Comune.

Si precisa che tutte le autorizzazioni non rinnovate, a partire dal 15

novembre non saranno più valide. Pertanto i loro possessori non saranno

più autorizzati a transitare e sostare nella ZTL nelle ore non

consentite.