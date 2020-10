Prorogata anche alla giornata di domani, sabato 24 ottobre, la chiusura della sede centrale del liceo scientifico Carlo Cafiero di Barletta. Dopo le attività di sanificazione realizzate negli ultimi due giorni dopo il riscontro di alcuni casi positivi al Covid-19 tra gli alunni, il dirigente scolastico Salvatore Citino ha comunicato “la prosecuzione della didattica a distanza il 24 ottobre per tutte le classi ubicate nel plesso centrale”. Le classi del Liceo linguistico ubicate nel plesso Manzoni svolgeranno invece regolarmente lezione in presenza. Come da ordinanza regionale, invece, a partire da lunedì 26 ottobre “le attività didattiche delle classi prime e seconde saranno svolte in presenza e tutte le classi terze, quarte e quinte svolgano attività didattica in modalità remota”.