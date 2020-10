Operazione continuità. Dopo la scorpacciata di gol contro Alto Tavoliere San Severo in campionato e T. Orta Nova in Coppa Italia il Barletta 1922 è pronto a far visita all’U.C. Bisceglie per la giornata numero 4 del girone A di Eccellenza.

La settimana biancorossa

Nel post-gara di giovedì in coppa mister Farina ha parlato di squadra in crescita e infortunati sulla strada del recupero. Per match del “Di Liddo” (fischio d’inizio ore 14.30) il tecnico campano dovrebbe poter contare su tutta la rosa a sua disposizione, da valutare le condizioni di Bonasia.

L’avversario

Reduce dallo 0-0 in coppa contro il Corato l’Unione Calcio Bisceglie si sta confermando anche in questa prima parte di stagione squadra ostica e ben costruita. Proprio contro i neroverdi i biscegliesi hanno giocato l’unica gara interna di questa stagione in campionato impattando con il punteggio di 1-1. Negli altri due match la squadra di Rumma ha pareggiato 2-2 a San Marco e perso 1-0 a Manfredonia. Lullo, Digiorgio, Zingrillo e Lorusso gli ex della partita.

Terna arbitrale

La gara sarà diretta dal signor Alberto Munfuletto della sezione di Bra coadiuvato dal signor Giuseppe Coviello della sezione di Molfetta e dal signor Vito Errico.