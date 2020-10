Giovanissima ma piena di grinta e di determinazione, la cantante barlettana Claudia Gaglione, in arte Galea, è riuscita a classificarsi tra i primi venti semifinalisti di Sanremo nella categoria Giovani. Classe 2000, ha già alle spalle una serie di esperienze, tra cui la partecipazione a X Factor e la pubblicazione di un singolo.

«Ero incredula alla notizia di essere tra i semifinalisti- ha affermato in un’intervista ai nostri microfoni- poiché quest’anno c’erano tantissime iscrizioni. Parteciperò con una canzone molto personale e mi fa piacere aver ottenuto un riscontro positivo».

Il brano con cui si è presentata davanti alla giuria di Sanremo si intitola “I nostri 20” ed è un tentativo di tradurre in musica l’essenza di avere vent’anni, raccontando la fortuna di avere accanto qualcuno di importante, i legami fortissimi e inspiegabili propri della giovinezza. Un beat e una ritmica importante, un brano dalle sonorità fortemente contemporanee al servizio di una vocalità preziosa, potente, ipnotica.

«Il brano scaturisce da esperienze personali, racconta la mia vita a vent’anni- ci ha spiegato- Penso che ognuno faccia il suo percorso, però posso dire che per me i vent’anni hanno significato incertezze, ma anche soddisfazioni. Cerco di non pensare troppo al futuro, altrimenti iniziano le preoccupazioni e non mi godo il presente».

La passione per la musica e per la scrittura ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella vita di Claudia. Scrive poesie, racconti e piccoli brani sin da quando era bambina. A 15 anni ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e iniziato a comporre testo e musica delle sue prime vere canzoni. Una passione accompagnata da un grande talento, che l’hanno portata nel 2017 tra le prime dodici concorrenti della categoria “Under Donna” nel talent X Factor e a esibirsi alla prima edizione del Tedx Barletta a maggio del 2019. Nello stesso anno ha vinto il Songwriting Camp promosso da Sony Atv/Puglia Sounds e pubblicato il suo primo singolo, “Diverso”. A novembre esce il suo secondo singolo, “Tè”, brano dall’impronta indie folk che parla di promesse, nuovi inizi e speranze di cambiamento.

Per quanto riguarda la sua avventura sanremese, Claudia si esibirà in una delle puntate del programma “AmaSanremo” in onda dal 29 ottobre su Rai 1. Dopo la finale, il 17 dicembre, solo sei concorrenti riusciranno a passare alla fase successiva.