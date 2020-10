Il 24 ottobre il Rotary Club di Barletta, presieduto da Alessandra Palmiotti, ha rinnovato l’impegno e lo spirito di servizio, contribuendo a favore della campagna #EndPolio, che salverà vite e darà ai bambini l’opportunità di un futuro sano e polio-free, considerato che solo due Paesi continuano a riportare casi di polio selvaggio: Afghanistan e Pakistan.

In occasione della Giornata Mondiale della Polio, per aumentare la consapevolezza, i club Rotary si sono attivati per raccogliere fondi e dare il loro sostegno per porre fine alla polio, una malattia prevenibile col vaccino che ancora oggi minaccia i bambini in alcune parti del mondo. Nonostante le difficoltà che questo 2020 ci continua a riservare, anche durante la pandemia COVID-19 è necessario mantenere i bambini vaccinati contro la poliomielite.

Il Rotary Club di Barletta devolverà l’intero ricavato della visita guidata all’allestimento inedito di Palazzo della Marra a Barletta in favore del progetto PolioPlus. Presenti in autentica e solidale amicizia rotariana, la Presidente del R.C. di Trani Angela Tannoia e Michele Cannone R.C. Andria Castelli Svevi.

Un particolare ringraziamento alla Dirigente Santa Scommegna , al suo staff , a Luisa Filannino ed Erika Davanzante, che hanno guidato professionalmente i rotariani in questo percorso emotivo-culturale, in compagnia di De Nittis. C’È BISOGNO DI ROTARY!