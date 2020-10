A partire da oggi e fino al 2 novembre prossimo il Cimitero comunale di Barletta resterà aperto dalle 7 alle 17 per consentire ai visitatori di recarsi in quel luogo in maniera misurata e in orari comodi per evitare di affollarlo nel prossimo fine settimana.

A tal proposito, alla luce dell’andamento dei contagi da Covid 19 e anche delle disposizioni dei Dpcm a tutela della salute pubblica, è disposto che nel fine settimana, da venerdì 30 ottobre al 2 novembre, sarà possibile raggiungere il Cimitero soltanto a piedi.

È sospeso, infatti, il trasporto pubblico da venerdì 30 a lunedì 2 novembre e tutte le vie di accesso, comprese via Del Gelso e il viale che porta all’ingresso centrale del Cimitero, saranno interdette alle auto. Le sole persone con disabilità potranno raggiungere il Camposanto in auto. Si raccomanda vivamente, pertanto, di non concentrare le visite al Cimitero nel fine settimana per commemorare i propri defunti e dedicare alle loro sepolture il tempo e le cure necessari.

La raccomandazione è rivolta soprattutto alle persone anziane e a tutti coloro che, avendo difficoltà a percorrere a piedi il tragitto, sarebbe preferibile che si recassero al Cimitero prima di venerdì o dopo lunedì 2 novembre.

Tutti gli altri sono pregati, inoltre, di non trattenersi a lungo perché gli ingressi saranno contingentati, così da prevenire assembramenti all’interno e all’esterno del Cimitero. Il servizio di vigilanza sarà affidato alla Polizia municipale e ai volontari di Protezione civile.