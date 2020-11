E’ indetta per il 13 dicembre prossimo l’elezione dei componenti del Consiglio Provinciale della BAT. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 presso il seggio costituito nella sala dell’ufficio di presidenza della sede della Provincia a Barletta in piazza Plebiscito. Elettori saranno i sindaci ed i consiglieri comunali dei dieci comuni. L’elezione arriva a due anni di distanza dall’ultima tornata elettorale di secondo livello che avvenne il 31 ottobre del 2018. Poi, dopo la caduta dell’amministrazione Giorgino di Andria, vi fu una rimodulazione a seguito della decadenza di tutti i consiglieri comunali andriesi.

Il Presidente della Provincia BAT, invece, è il Sindaco di Margherita Bernardo Lodispoto eletto nel settembre del 2019 e che sarà in carica ancora per un anno. Sono eleggibili a consiglieri provinciali sia i sindaci che i consiglieri comunali in carica. Nelle liste nessuno dei due sessi può esser rappresentato in misura superiore al 60 percento del numero dei candidati. Le liste partecipanti alla competizione dovranno esser presentate nei giorni 22 e 23 novembre prossimi.