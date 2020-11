Anche Barletta ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia, sobria ed essenziale per il momento emergenziale causato dall’epidemia del covid, si è tenuta come di consueto in piazza Caduti in guerra dove il prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante e il comandante dell’82° Regimento Torino di stanza a Barletta, Col.Sandro Iervolino, hanno deposto una corona ai piedi del monumento che ricorda i militari deceduti durante i conflitti mondiali. Di seguito il sindaco Cosimo Cannito, insieme al prefetto, ha reso omaggio ai dodici vigili urbani e netturbini trucidati dai nazisti davanti alla lapide che ne ricorda il sacrificio.