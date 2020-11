In Puglia le scuole primarie e secondarie restano chiuse fino al 24 novembre. Lo comunica la Regione, spiegando che l’ordinanza 407 del 28 ottobre rimane in vigore fino alla scadenza. “Il governatore Michele Emiliano – si legge nella nota – è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo Dpcm e sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano”. Sarà il Governo, spiega il comunicato, a dover chiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia se “dovesse ritenere assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza”.