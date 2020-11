«Chiedo al sindaco di Barletta Cosimo Cannito di convocare immediatamente una conferenza dei sindaci allargata alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, dei consiglieri regionali e del direttore generale della ASL BT. Va approntato un piano dettagliato e condiviso di contrasto all’emergenza covid che nel nostro territorio sta assumendo proporzioni drammatiche». La richiesta arriva dal consigliere regionale Filippo Caracciolo. «Quanto sta avvenendo nell’ultimo periodo nel nostro territorio – afferma Caracciolo – è molto preoccupante. Le strutture sanitarie sono in totale affanno, gli ospedali di Barletta ed Andria ed il covid-hospital di Bisceglie sono ormai allo stremo.

Bisogna assumere decisioni importanti, rapide e soprattutto condivise con i vari livelli istituzionali del territorio. “La sinergia istituzionale -spiega il consigliere regionale – è la base dalla quale partire per dare risposte concrete ad un territorio in totale ed assoluta sofferenza. Proseguendo sulla strada delle decisioni non condivise – aggiunge Caracciolo – si mette a repentaglio la sicurezza degli operatori sanitari e si mette a rischio la salute della popolazione che vede di giorno in giorno diminuire la qualità dell’assistenza. Non c’è più tempo da perdere dobbiamo intervenire subito ed in maniera concreta per evitare di arrivare al collasso del nostro già provato sistema sanitario. Auspico – conclude il consigliere regionale – che la conferenza venga convocata nel più breve tempo possibile».