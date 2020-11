Aumentano ancora i ricoveri per Covid in Puglia, sia nell’area medica che nelle terapie intensive: sono 867 i pazienti, 23 in più rispetto a ieri, di cui 122 nelle rianimazioni. Le Asl stanno aumentando i posti letto, entro domani in tutta la Puglia ne dovranno essere attivi almeno 1.100. L’emergenza riguarda soprattutto la provincia di Bari e il Foggiano, le aree più in crisi. Tanto che l’ospedale di Monopoli ha attivato un’area dedicata ai pazienti Covid con 12 posti letto. Verranno ricoverati tutti i pazienti positivi che non è possibile trasferire nei Covid Hospital per assenza di posti.La curva dei contagi sembra essersi stabilizzata dopo il picco di tre giorni fa: oggi in Puglia sono stati registrati 850 nuovi casi positivi al Coronavirus, a fronte di 7.543 test analizzati. I decessi, invece, sono 26, un numero mai raggiunto.