Attivazione urgente di ulteriori posti letto per il trattamento di pazienti Covid in tutta la Regione Puglia. E’ una circolare dell’assessorato alla sanità datata 6 novembre a portare i posti letto entro Covid entro il 30 novembre a 2900 rispetto agli attuali 1100. Un balzo in avanti che ci sarà anche nella provincia BAT dove i posti letto passeranno da 107 a 281. Per far questo la ASL BT affiancherà all’Ospedale di Bisceglie anche una parte del “Dimiccoli” di Barletta.