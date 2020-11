Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la limitazione dell’accesso e il divieto di stazionare in piazza Federico di Svevia, sia sul marciapiede sia per strada, di sabato dalle 16 alle 22 e la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 22. Come previsto dalle norme vigenti e dal Dpcm del 3 novembre scorso, la possibilità di accesso e deflusso è consentita per raggiungere gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni da parte dei residenti.

È disposto inoltre, nelle stesse giornate e nelle stesse ore, che le auto possano circolare solo in via Dei Greci e via Sant’Antonio, nei rispettivi sensi di marcia attualmente in vigore, ad eccezione dei residenti.

Un altro stop è disposto di domenica e nelle giornate festive, dalle 8 alle 20, per le auto e tutti gli altri veicoli a motore lungo la litoranea di Ponente, che non potranno accedere e transitare nel tratto compreso fra via Luigi Dicuonzo e il lido Mennea. Sarà consentito il solo accesso ai mezzi delle forze dell’ordine e di soccorso.