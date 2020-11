Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, con proprio decreto, ha conferito al consigliere comunale Flavio Basile un incarico di collaborazione nel Settore Produttivo e dei Servizi, ambito nel quale il consigliere designato opera, essendo espressione del mondo delle attività produttive del territorio comunale.

Basile collaborerà con il primo cittadino nell’esame e nello studio delle problematiche relative a tali ambiti, promuovendo l’attivazione di strumenti organizzativi in grado di favorire l’interlocuzione e il dialogo con le associazioni di categoria, per lo studio di politiche e attività che siano d’impulso per l’imprenditoria e per il commercio locali.

Una collaborazione, dunque, tesa all’esame e allo studio di argomenti e problemi specifici, al fine di formulare proposte e soluzioni nel pieno rispetto delle prerogative di tutti gli organi istituzionali, senza la possibilità di assumere atti o decisioni.