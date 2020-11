“Andare ai materassi”: mai espressione fu più succulenta per alcuni cittadini barlettani. Battute del best seller di Francis Ford Coppola a parte, pare che i nostri concittadini abbiano arbitrariamente deciso che via Vecchia Madonna dello Sterpeto possa fungere in piena regola da discarica a cielo aperto, come segnalato poche ore fa da un post su Facebook, caricato da un utente sulla pagina “Barletta Fotografica”. Un ammasso di materassi impera sul ciglio della strada, insieme ad una vasta gamma di rifiuti: bottiglie di plastica e di vetro, cartoni, cassette della frutta, buste, fazzoletti di carta e pattume vario. Acri i commenti sui social dei cittadini di Barletta, che hanno rammentato (con un velo di amarezza) che lo smaltimento dei rifiuti e il ritiro ingombranti sia di pertinenza della Bar.S.A., che offre servizio gratuito ritirandoli direttamente dalle abitazioni. Non c’è quindi bisogno di abbandonarli lungo la strada, segno di tracotanza e inciviltà, ma basterebbe una semplice telefonata, come suggerisce il buon costume. Necessario prendere appuntamento chiamando il Numero Verde 800 330 433. Verranno reperiti fino a massimo 3 pezzi per utente e verrà effettuato un massimo di 10 ritiri al giorno. I materiali dovranno essere posti sul suolo pubblico a cura degli utenti, nelle immediate vicinanze del portone o spazio idoneo, come si legge puntualmente sul sito ufficiale della Bar.S.A.