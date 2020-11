Domani, lunedì 16 novembre, alle 12 il sindaco di Bari Antonio Decaro, e il vice presidente della Provincia BAT, Rosa Cascella, firmeranno l’accordo che individua il percorso per la realizzazione, mediante leasing in costruendo, nel territorio di Barletta, di un edificio scolastico nato in capo all’ ex Provincia di Bari e, poi, passato alla Provincia di Barletta – Andria – Trani, i cui lavori, cominciati diversi anni fa, si sono fermati poco dopo. All’incontro interverrà anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.