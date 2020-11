Il progetto Loop, dopo una lunga fase di didattica a distanza e grazie alla stretta collaborazione che la scuola ha voluto confermare nonostante l’emergenza sanitaria, ha ripreso e concluso i lavori. Unico progetto che, in totale sicurezza, a Barletta è riuscito ad andare avanti nei loro Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Dopo il contest “Scatto allo scarto: riusa e crea con Loop”, che dal 2 marzo ha ricevuto più di 100 proposte e che si è concluso il 31 ottobre, ha preso il via la seconda fase, cuore del progetto Loop, che vede protagonisti proprio i ragazzi: 35 studenti, scelti con l’ausilio dei docenti che li accompagnano nel percorso di alternanza scuola/lavoro, distribuiti in due classi, una del Liceo Artistico di Design e una dell’Istituto Professionale di Grafica. I ragazzi si sono ritrovati a parlare sin dall’inizio di economia circolare e sono stati formati dall’associazione Scartoff.

Nel corso della seconda fase, gli alunni del Liceo Artistico di Design sono stati ospiti nel laboratorio di Scartoff, dove hanno realizzato e prototipato gli eco-gadget: dalla creazione di portachiavi, lampade, svuotatasche fino ad oggetti molto innovativi e divertenti. Tutto è stato creato attraverso il riutilizzo degli scarti aziendali messi a disposizione dalle aziende partner, ben 20 imprese che hanno contribuito a donare i loro scarti affinché potessero diventare un eco-gadget.

Buone pratiche, come quelle promosse dal dirigente scolastico Antonio Diviccaro :

La formazione è PROSEGUITA in classe, nei laboratori di informatica e tecniche pittoriche, in cui i ragazzi hanno ideato una guida al riuso e al consumo consapevole, per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e informati sulla pratica del riuso. Rebus, cruciverba, schede didattiche portano l’utente finale ad apprendere in maniera ludica.