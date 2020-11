Dopo il successo dell’evento TedX Barletta tenutosi al Castello il 5 settembre 2020, il team di Barletta ha deciso di aderire anche all’evento TedX Women, che si tiene nel mese di novembre in tutti i Paesi del mondo. Il tema di quest’anno è “Fearless” ovvero senza paura e porterà sui nostri schermi- l’intera esperienza sarà disponibile solo online- storie di donne che non si sono arrese.

Francesca Ricco e Francesca Pedico, sono due membri dello staff, anch’esso formato da donne e uomini “fearless”, poiché non si sono fermati di fronte alle difficoltà di organizzare un evento online in questi tempi difficili.

«L’idea di partecipare anche a questa ricorrenza è nata subito dopo il successo dell’ultimo Ted Talk- ha spiegato Francesca Ricco- Si terrà nel mese di novembre perché è il mese in cui si terrà in tutti gli altri Paesi, per cui abbiamo dovuto organizzare tutto in poco tempo. Ma ci è sembrato doveroso partecipare in quest’anno particolare, in cui ci sono tante storie di donne senza paura da raccontare».

«Gran parte dell’organizzazione è stata affidata alle donne della squadra- ha aggiunto Francesca Pedico- Le nove speaker che parteciperanno si sono distinte in vari ambiti, la scienza, lo sport, la politica, il giornalismo, la cultura, la musica e l’arte, per cercare di toccare molti temi». I nomi sono già noti, e comprendono Flavia Pennetta, Aurora Ramazzotti, Luisa Rizzitelli, Mariangela Pira, Luciana Delle Donne, Cinzia Conteduca, Santa Nastro, H.E.R, ed Erica Mou.

«Trovare le adesioni è stato abbastanza facile, poiché tutte le invitate hanno risposto con molto entusiasmo e ci hanno dato subito la loro disponibilità. È molto bello vedere che hanno accettato di mettersi in gioco anche se si tratta di un evento online, con tutte le difficoltà che questo comporta» hanno precisato.

I vari speech saranno registrati dalle partecipanti e poi montati, con la presentazione dell’attore e doppiatore Giacomo Giaquinto. L’evento sarà completamente gratuito e sarà possibile accedere registrandosi sul sito.