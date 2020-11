«Cade finalmente la maschera, anche se ormai era davvero solo un segreto di Pulcinella: l’amministrazione Cannito si consegna completamente al PD, nominando presidente della Commissione Affari finanziari la consigliera piddina Rosanna Maffione. Lo sbilanciamento a sinistra, da noi già denunciato all’indomani della nomina dei due neoassessori in Giunta non riferibili alla coalizione civica votata dai cittadini alla guida di Palazzo di Città, è ora completato». Le segreterie provinciali di Forza Italia e Lega per Salvini Premier commentano così l’ultimo atto politico-amministrativo barlettano.

«Con buona pace di chi nel PD, invece, sulla stampa locale continua a definirsi ipocritamente all’opposizione del sindaco, nell’ormai inutile tentativo di mantenere sotterranee le proprie collusioni politiche con Cannito e la sua maggioranza. Nove componenti della Giunta su 11, Sindaco e Presidente del consiglio compresi sono, con tanto di documenti sottoscritti, sostenitori del Partito Democratico e del Presidente Emiliano.

Noi già da tempo non avevamo dubbi, la Lega sin dalle elezioni del 2018, ma l’attribuzione al PD della presidenza di commissione citata mette il sigillo pubblico a una situazione finora soltanto ufficiosa. Ciò che fa tristezza in tutto questo teatrino è che Cannito, ormai prono, non abbia alcun sussulto di orgoglio pur di rimanere abbarbicato alla sua poltrona da Sindaco; ha dimenticato già i passati tradimenti, come quello consumato in danno di Barletta quando venne politicamente trombato alle elezioni provinciali, dopo che tutti i suoi consiglieri di maggioranza dichiararono di votare per lui e per Barletta, salvo poi ricevere il “contrordine compagni” e votare per un margheritano in barba proporio alla barlettanità. State comunque sereni compagni, noi non vogliamo disturbarvi nella gestione fallimentare che state portando avanti insieme a Cannito, anche perché alla fine contano i fatti, che raccontano della vostra irrilevanza politica, visto che nessuno vi ha filato quando Emiliano e i vostri compagni del PD in Regione hanno deciso di chiudere 10 reparti del nostro Ospedale, nessuno vi ha tenuto in considerazione quando si è trattato di attribuire gli assessori regionali (nonostante Caracciolo e Mennea siano consiglieri regionali da ben tre mandati), nessuno vi ha ascoltato quando Cannito per accontentare Emiliano ha chiesto che Barletta venisse riconosciuta tristemente zona rossa, senza preoccuparsi minimamente della crisi economica che in tal caso avrebbe travolto le piccole e medie imprese, i ristoratori ed i lavoratori autonomi barlettani.

A noi interessa solo che i cittadini di Barletta sappiano la verità: PD e Cannito, Cannito ed Emiliano sono la stessa cosa, altro che Amministrazione di centrodestra».