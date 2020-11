Sessantaquattro sedie rosse, tante quante erano a ieri, 24 novembre, le vittime dei femminicidi in Italia nel 2020. Così Barletta ha dato il suo segnale per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in piazza Aldo Moro. Queste le foto diffuse in rete dal consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea.